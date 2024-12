Serie B Interregionale. La ReBasket ingaggia Digno e prova il blitz

Mission impossible per la Re-Basket 2000 (8), di scena alle 18 in terra bresciana nella prima giornata di ritorno. Passata al giro di boa con 4 sconfitte di fila alle spalle, la formazione bianco-blu affronta una Gardonese (14) che sul parquet di casa non ha mai perso (4 vittorie su 4 gare), oltre ad essersi aggiudicata il match del PalaBigi per 71-70, rispondendo nel finale ad un tentativo di rimonta importante della squadra di Baroni. Il quintetto reggiano confida in Alberione, che in questo primo scorcio di stagione ha sempre saputo bucare con continuità la retina, oltre all’approccio difensivo, fondamentale per fermare le tante bocche di fuoco dei padroni di casa, su tutti il playmaker Davico, 17,2 punti di media, e l’ala Javorcic, che si ferma a 16. Nelle fila reggiane, dopo che in settimana è stato rescisso l’accordo col lungo Caridi, sarà disponibile il nuovo acquisto Luca Digno (foto): ala classe 2001, lo scorso anno si è diviso tra Sant’Antimo (B nazionale) e Tigers Romagna (B Interregionale), mentre in precedenza ha vestito i colori di Formia, Vicenza, Empolese e Montecatini. La Gardonese, quarta a -2 dal terzetto di testa composto da Mantova, Sangiorgese e Iseo, ha anche un ex, Motta, che realizza 8,6 punti ad allacciata di scarpe.

DR1. Si ferma a 4 la striscia di vittorie della Pallacanestro Reggiolo (10). La formazione di coach Freddi cade in casa 69-59 nell’anticipo contro il Mo.Ba Modena (14), nonostante i 19 punti di El Ibrahimi e gli 11 di Neri: gara decisa negli ultimi 10’ che fanno pendere la bilancia dalla parte dei rivali.