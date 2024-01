Serie B interregionale. La Virtus riceve la visita della Pisaurum Pesaro. Tessitore: "Fattore campo da sfruttare»

Ecco la partita contro la Pisaurum Pesaro che la Virtus Civitanova non può permettersi di sbagliare essendo entrambe a quota 14. "Ora – riflette Mario Tessitore, direttore sportivo della società civitanovese – è possibile evitare le ultime quattro posizioni, ma in casa dobbiamo essere più costanti e vincere gli scontri diretti". Come quello di domani alle 18 e poi quelli con Pescara e Roseto. La formazione civitanovese è reduce dal successo conquistato a Matelica nel turno infrasettimanale. "È stata una vittoria molto importante – riflette il diesse – perché ha risollevato il morale di un ambiente giù di corda dopo la sconfitta interna con Ancona. Mercoledì ci siamo ripresi i punti persi contro i dorici". Non solo, la partita a Matelica ha lanciato anche un messaggio ai giocatori. "Innanzitutto ha trasmesso fiducia alla squadra e i ragazzi hanno capito di non meritare questa posizione ma che occorre giocare con quella convinzione mancata nelle ultime gare quando ci siamo sciolti alle prime difficoltà. La Virtus Civitanova ha i mezzi per ambire ai playoff".

Ma adesso c’è da pensare solamente alla sfida contro la Pisaurum e a dare continuità ai risultati. "I pesaresi costituiscono una formazione aggressiva e noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti sul piano fisico e mentale per contrastare la loro furia agonistica". Cicconi Massi sarà a disposizione e la sua condizione sarà meglio rispetto a mercoledì, c’è invece un dubbio su Arienti uscito per infortunio nel match di Matelica.