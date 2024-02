Serie B interregionale. La Virtus si gioca tutto in due partite: "Domani a Teramo match fondamentale»

"Ci attendono due finali, la prima domani a Roseto". È quanto afferma Marco Pallotti (foto), gm della Virtus Civitanova, e in quelle parole c’è l’importanza delle due partite perché con risultati positivi si eviterebbe la pool per non retrocedere dal campionato di B interregionale. Il calendario mette di fronte i civitanovesi con avversari che hanno lo stesso obiettivo: domani sarà la volta di Teramo e nel turno successivo la Virtus riceverà Roseto. Ma adesso c’è da concentrarsi sul match a Teramo dove si confronteranno formazioni a quota 16. La Virtus è reduce dalla vittoria su Pescara. "Un successo necessario perché ci ha trasmesso maggiore fiducia dopo un gennaio in cui abbiamo avuto tanti problemi. La vittoria ha dato morale alla squadra che in settimana si è allenata e domani andrà a Teramo per giocarsela". All’andata i civitanovesi hanno battuto Teramo. "Ma rispetto ad allora siamo due squadre differenti. Affronteremo un avversario che non molla mai e che ha in Duranti un elemento che fa la differenza e che potrebbe giocare in categoria superiore. Dovremo farci trovare pronti, difendere bene come siamo riusciti a fare finora, mettere sul piatto tanto dinamismo e atletismo cercando di ripetere la prova di sette giorni fa". Le ultime due gare hanno un peso elevato per la Virtus qualora dovesse partecipare ai playout perché ci si porta dietro i risultati degli scontri diretti con le squadre coinvolte negli spareggi salvezza.