Serie B interregionale, le pesaresi in campo. Il Bramante con Teramo, Nicolini: "Sarà dura"

Serie B interregionale, altro week end di sfide.

Qui Bramante. "Oggi alle 18 al PalaMegabox affrontiamo Teramo Basket – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Una partita insidiosa contro una squadra che ha un buon mix di giocatori esperti della categoria. su tutti Duranti e di giovani interessanti tra cui Leonardo Prenga ex Vuelle che sta facendo molto bene". Sulla sua squadra dice: "Noi veniamo dalla sconfitta di domenica scorsa a Pescara e vogliamo riprendere ritmo per tornare ad esprimerci su buon livello come nelle partite precedenti". E chiude: "Sarà una partita importante per mantenere in caso di vittoria una posizione importante in classifica in questo campionato così livellato".

Qui Pisaurum. I verdearancio sono di scena oggi alle 19 ad Ancona: "E’ un appuntamento che non vogliamo fallire – dice coach Maurizio Surico –. È una squadra composta da tutti elementi molto giovani che partecipano anche al campionato Under 19. Dovremo fare particolare attenzione a non accettare il loro modo di giocare incentrato sul ritmo e la corsa e tanto pressing. Quindi controllo dei " tempi di gioco " e tanta pazienza saranno gli ingredienti che dovremo usare per venire a capo di questa sfida". Surico poi aggiunge: "Attenzione Roseto alla prima di campionato ci ha lasciato le penne". Questa mattina sempre ad Ancona, in occasione della premiazione delle squadre che hanno vinto i campionati nel 2023, la Fip Marche ha deciso di riconoscere a Maurizio Surico il grande impegno profuso nella pallacanestro in questi 40 anni e quindi gli verrà consegnato un premio speciale alla presenza del presidente della Fip nazionale Petrucci.

Qui Loreto. L’Italservice Loreto domani va a fare visita alla Virtus Civitanova alle 18 al PalaRisorgimento. Per i pesaresi in testa un unico obiettivo: tornare alla vittoria. Il direttore Federico Ligi analizza le due ultime sconfitte con Bramante e Senigallia: "Quando si perde così, come in occasione di vittorie, ci sono sempre aspetti positivi e negativi. La squadra ha dato tutto, certamente dobbiamo crescere molto e tutti ne sono consapevoli. Quello che si poteva fare meglio è giusto e doveroso che lo analizzi lo staff tecnico con i giocatori". Sulla classifica: "Bisogna dare continuità ai risultati. Il campionato sta dicendo che il livello è molto alto". Sul Civitanova: "Per capire la difficoltà della partita basta ricordare che Civitanova in casa ha battuto Senigallia e perso all’ultimo possesso contro Matelica. Non credo serva aggiungere altro".

Beatrice Terenzi