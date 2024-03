Serie B Interregionale, le pesaresi in campo. Pizza al Loreto: "Serve la mentalità vincente"

Si gioca la seconda fase della serie B Interregionale di basket.

Pisaurum. Domani alle 20 la Baseart riceve al PalaMegabox la Carver Roma per i play in Silver. "E’ una quadra fisica e giovane – avvisa coach Maurizio Surico – noi dovremo cercare di cancellare la trasferta Ferentino con la stessa pallacanestro messa in mostra contro Viterbo, fatta di aggressività e ricerca costante del gioco in transizione e di alternanza di difese che spesso producono buoni risultati".

Bramante. I biancoblu a Roma von la Virtus domenica alle 18 per i play In Golf. "Affronteremo una delle pretendenti alla promozione – dice coach Max Nicolini –. L’inizio di questo play In Gold non è stato semplice per la Virtus che è stata sconfitta da Loreto e Senigallia e quindi questa partita assume una rilevanza notevole. Servirà una prestazione di alto livello che abbiamo dimostrato di essere capaci a fare, ma ovviamente non sarà semplice".

Loreto. Si gioca domenica 17 marzo alle 18 a Palestrina: "Partita molto importante, anche perché siamo appaiati in classifica – sottolinea coach Stefano Foglietti –, per un posto nei playoff. Troveremo un campo molto caldo. E’ una squadra che venderà cara la pelle e che ha già battuto il Bramante. Contano su giocatori che tirano da tre quindi noi dovremo limitarli". Interviene anche il presidente Lorenzo Pizza: "Le due vittorie consecutive devono regalare sicurezze, certezze, autostima. Entusiasmo che però non deve tramutarsi in rilassamento. Non possiamo permetterci di prendere sottogamba nessuna partita. Coach Foglietti e il direttore Ligi sono bravi a mantenere alto il livello della concentrazione, quindi non sono preoccupato". Pizza si addentra anche nel discorso playoff: "La voglia di arrivare agli spareggi promozione è tanta. Le ambizioni non mancano alla società, non ci nascondiamo. Il roster è stato costruito per provarci. C’è un progetto importante, nonostante una prima fase disputata non proprio in maniera esplosiva. Ma adesso contano i Play-In Gold e abbiamo cominciato bene. Sarebbe bello raggiungere i playoff perché sono curioso di come risponderebbe il pubblico. Sono rimasto un po’ deluso dall’affluenza dei tifosi durante la prima fase, nei match casalinghi. Stiamo entrando nei momenti più caldi della stagione e mi auguro una risposta maggiore durante il Play-In Gold e nei playoff, se dovessimo raggiungerli. Il tifo può fare la differenza, i ragazzi ne beneficerebbero molto". Sul Palestrina: "Ci aspetta una nuova gara molto difficile, serve una mentalità vincente"

Beatrice Terenzi