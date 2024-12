Serie B Interregionale. L’Olimpia cade ancora. Il presidente Ramini:: "Nessuna crisi, la stagione è lunga»

Bramante Pesaro

84

Olimpia Castello

53

BRAMANTE : Crescenzi 5, Ricci 8, Sgarzini 9, Ferretti 2, Ferri 8, E. Nicolini 2, Centis 6, Rinaldi 19, Stefani 12, Panzieri 11, Lanci 2. All. M. Nicolini.

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 13, Castellari, L. Conti ne, Grotti 3, Alberti 6, D’Ambrosio 17, Galletti ne, Bellini, Garuti 2, Torri 6, Zhytaryuk 6. All. Zappi.

Arbitri: Sperandini e Marconi.

Note: parziali 26-10; 45-25; 62-39.

Il brutto ko di sabato, il successo all’overtime della parigrado Teramo (con conseguente ultimo posto nella division E di Interregionale) e per l’Olimpia Castello un giro di boa del campionato in salita.

Ma a chiamare alla calma è il presidente Massimo Ramini, che riassume così il momento nerazzurro: "Nessuna crisi – dice –, il campionato è ancora lungo e c’è tutta la seconda fase da giocare. La sconfitta di sabato è stata sicuramente una brutta sconfitta e qualcosa ci sarà da analizzare, perché comunque è stata una prestazione abbastanza arrendevole rispetto alle altre gare perse nelle quali qualcosa da salvare c’era".

Il recupero dei lungodegenti in vista della seconda fase. "Stiamo venendo fuori da tutti i nostri acciacchi, ma non siamo ancora al 100 percento: questo sinceramente non giustifica in alcun modo l’approccio alla partita di sabato. Anche se siamo ancora un po’ infortunati e non abbiamo lavorato al top, il modo di affrontare la gara è sbagliato".

Lavorare a testa bassa. "Continuiamo a lavorare. A inizio stagione abbiamo fatto delle belle vittorie e la squadra è sempre stata questa. Dobbiamo riprendere il filo del discorso con tranquillità, partendo dalla palestra e con la consapevolezza che dobbiamo affrontare chiunque con un altro atteggiamento e un’altra faccia. Partire già battuti rende tutto faticoso".

Le altre gare: New Flying Balls-Roseto 2020 87-78, Attila Porto Recanati-Vigor Matelica 79-70, Valdiceppo-Virtus Civitanova 71-49, Teramo a Spicchi-Senigallia 103-101 d2ts, Recanati-Loreto Pesaro 80-73.

La classifica: Vigor Matelica, Recanati, Loreto Pesaro e New Flying Balls 16; Bramante Pesaro, Attila Porto Recanati e Valdiceppo 12; Roseto 2020, Senigallia e Virtus Civitanova 10; Teramo a Spicchi 8; Olimpia Castello 6.

Giacomo Gelati