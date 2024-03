Serie B Interregionale Loreto non si fida

Oggi si gioca la quarta giornata della seconda fase della B Interregionale di basket

Qui Bramante. Oggi alle 17 al PalaMegabox il Bramante affronta la Supernova Fiumicino nell’ultima giornata di andata del mini girone di Play in Gold. "E’ una partita importante e complessa – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Fiumicino è squadra attrezzata per puntare alla vittoria finale con una struttura fisica notevole, può contare su tanti giocatori esperti che hanno avuto stagioni anche in serie superiori. Noi vogliamo prendere i due punti perchè con sempre meno partite rimaste da giocare e una classifica così corta, ogni vittoria conta veramente tanto".

Qui Pisaurum. Oggi alle 19 i verdearancio sono impegnati nella lunga trasferta in Sardegna per la quarta giornata dei play In Silver: "Andremo a Cagliari a giocare contro una nobilissima decaduta la Esperia Cagliari – spiega coach Maurizio Surico –. Una squadra, quella isolana, che soprattutto nelle partite casalinghe ha ottenuto diverse vittorie nella fase regolare. Dovremo quindi essere bravi a non farci intimidire dal gioco molto aggressivo che sviluppano quando giocano nelle gare interne. Andiamo dunque per giocarci le nostre carte che non sono poche".

Qui Loreto. Oggi alle 21 al PalaMegabox arriva il fanalino di coda Valdiceppo. L’Italservice Loreto che finora in questa seconda fase non ha sbagliato un colpo ospiterà dunque una formazione che è attualmente ultima nei Play In Gold, con soli due punti in cantiere: "Ma non deve trarre in inganno la loro situazione di classifica – sottolinea coach Stefano Foglietti – dobbiamo giocare senza distrazioni, chiedo ai miei ragazzi la massima attenzione. C’è tanta voglia di vincere, ma gli umbri non staranno di certo a guardare. Gli avversari di turno infatti vengono da una bella vittoria in casa contro Senigallia. Inoltre hanno perso solo all’overtime con Matelica. Quindi verranno a Pesaro per tentare il tutto per tutto e per fare punti in graduatoria". Suona la carica anche uno dei giocatori più prolifici dei gialloblu, Federico Casoni: "Veniamo da una vittoria molto importante, fondamentale. Palestrina era una delle formazioni da mettere dietro a inizio seconda fase e vincere è stato prezioso. Abbiamo disputato una bellissima prestazione, non mettendo mai in discussione il risultato. Ci attendono, però, altre cinque partite difficili. Vogliamo arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. E’ inutile fare calcoli, vogliamo vincerle tutte, poi vedremo dove siamo arrivati". Casoni racconta inoltre il suo stato di forma e quello della squadra: "Abbiamo svoltato mentalmente, lo si nota anche dal punto di vista fisico. Abbiamo alzato l’intensità in allenamento e in partita. I risultati stanno arrivando. Sto registrando tanti punti? Io tendo a finalizzare le azioni che i miei compagni con bravura costruiscono. Poi ben venga se qualcuno di noi superi i 20 punti in un incontro, tutti possiamo farlo ed è questa la nostra forza".

Beatrice Terenzi