Serie B Interregionale. Matelica in trasferta. Ciampaglia: "A Pesaro per la vittoria»

Seconda trasferta pesarese per la Halley Matelica, che oggi alle 18 sarà di nuovo di scena al PalaMegabox, stavolta per affrontare la Baseart. Un mese fa, la sfida contro il Bramante segnò il primo ko stagionale dei biancorossi, che stavolta però avranno un surplus di motivazioni: cancellare la debacle di Porto Recanati e continuare la corsa nei piani alti della classifica. A parole il discorso non fa una piega, ma poi sul campo sarà tutt’altro che semplice. Sia perché la Vigor continua a doversi barcamenare tra acciacchi vari (Sulina dovrebbe recuperare in extremis dopo lo stop per un guaio muscolare della scorsa settimana, anche Mazzotti sarà della partita ma è rimasto ai box per qualche giorno per il virus influenzale), sia per il valore di un Pisaurum che sta viaggiando come un treno, forte di cinque vittorie su otto partite, solo una in meno della Halley. "Ci aspetta un match durissimo, sarà una battaglia come ogni volta che si gioca a Pesaro – sottolinea il ‘lungo’ Alessandro Ciampaglia (foto) –, loro hanno giocatori di livello ed esperienza come Pipitone, Chiorri e Benevelli, ma sono sicuro che tireremo fuori l’orgoglio e daremo tutto per prenderci la vittoria". La gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Pisaurum.

m. g.