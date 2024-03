Serie B Interregionale: Montebelluna si dimostra più forte. Per Zhytaryuk 17 punti. Olimpia, la rimonta non riesce

OLIMPIA CASTELLO

70

MONTEBELLUNA

77

OLIMPIA CASTELLO: Masrè 6, Costantini 15, Castellari ne, Ferdeghini 11, Grotti 6, Gianninoni 4, Dieng 9, Galletti 2, Casanova ne, Torri, Zhytaryuk 17. All. Giordani.

MONTEBELLUNA: Vanin 20, Grani 12, Cazzolato 7, Durante ne, Crivellotto 5, Borsetto 5, De Lorenzo 4, Rossato 3, Deganello, Cecchinato 9, Milani 12. All. Osellame.

Arbitri: Bergami e Zaniboni.

Note: parziali 16-21; 31-46; 58-66.

Alza bandiera bianca la Vifermeca Olimpia Castello, che nella prima giornata della seconda fase (play-in Silver) perde in rimonta il big match al vertice contro Montebelluna e scende così al secondo posto: sabato alle ore 20,30 i castellani saranno di scena nel veronese per la sfida contro San Bonifacio, ko nella prima sfida contro Cremona. Al PalaFerrari i nerazzurri rincorrono sin dai primi minuti, cercando di limitare l’esuberanza di Vanin e Grani, per poi a metà del terzo quarto spingere sull’acceleratore e riaprire il match a gran velocità, recuperando dal -20.

L’Olimpia si porta a un passo dal sorpasso, ma negli ultimi giri d’orologio, complice un po’ di frenesia nella metà campo offensiva, è Montebelluna a conservare il vantaggio fino alla quarta sirena.

Le gare: Bologna 2016-Monfalcone 88-70, Piadena-Unica Bergamo 76-90, Sansebasket Cremona-San Bonifacio 72-58 e Olimpia Castello-Montebelluna 70-77.

La classifica: Montebelluna 10; Olimpia Castello, Unica Bergamo e Sansebasket Cremona 8; Piadena, San Bonifacio e Bologna 2016 6; Monfalcone 4.

Giacomo Gelati