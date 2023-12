Serie B Interregionale, oggi alle 18 con Porto Recanati. Goldengas, sfida all’Attila: un trionfo per il quarto posto

Seconda di ritorno per la Goldengas che oggi affronta l’Attila Porto Recanati alle 18 al PalaPanzini. Bisogna subito ripartire con un successo dopo la beffa della settimana scorsa a Pesaro, quando contro il Bramante i biancorossi hanno soltanto accarezzato un successo che avrebbe potuto dare una svolta: il ko dopo aver a lungo condotto pare invece aver ormai allontanato definitivamente almeno la prima piazza ma intanto c’è da difendere l’attuale quarta, l’ultima utile per accedere al girone Gold promozione nella seconda fase. "Arriviamo a questa partita con la rabbia del ko di Pesaro – sottolinea il vice allenatore Andrea Peverada –. Di fronte ci troviamo una squadra che ci ha fatto soffrire all’andata (la Goldengas vinse 93-88) ma che ha perso due giocatori cardine come Caverni e Rinaldi, sostituendo il primo con Montanari che ben conosciamo per aver militato lo scorso anno nell’Andrea Costa Imola". La squadra intitolata all’indimenticato cestista Attilio "Attila" Pierini è stata oggettivamente sfortunata perdendo due elementi fondamentali del quintetto come l’ex dorico Rinaldi e Caverni, che sarebbe stato ex di turno: al suo posto da qualche partita c’è un giocatore affidabile come Montanari mentre sotto canestro l’assenza di Rinaldi chiede straordinari a Gamazo (17.1 punti di media, terzo nel girone), per Peverada "uno dei giocatori più forti di tutta la B". Arbitrano Menicali di Fermo e Pratola di Francavilla al Mare (Chieti).

Andrea Pongetti