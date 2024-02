Serie b interregionale. Olimpia Castello, ora il sogno sono i playoff. Francesconi: "Pronti a nuove soddisfazioni»

Avrà inizio domenica alle 18 la seconda fase di campionato della Vifermeca Olimpia Castello, che raggiunto l’inatteso traguardo della salvezza anticipata e dell’accesso ai play-in Silver di Interregionale come testa di serie, si sta preparando alla sfida casalinga contro Montebelluna, capoclassifica assieme ai castellani.

"Abbiamo raggiunto il primo obiettivo – spiega il gm Danilo Francesconi –, che era la salvezza e il conseguimento dei play-in come primi e al termine dei quali ci sarà la possibilità, qualora dovessimo essere fra le prime due, di giocarci i playoff per la serie B. Siamo partiti con grandi incognite, dalle trasferte lunghe agli alti budget delle altre concorrenti, ma abbiamo lavorato alacremente per colmare tutti i gap. E i risultati ci rendono orgogliosi. Grazie agli sponsor che ci hanno aiutato, spero che questi risultati rendano orgogliosi sia loro sia l’amministrazione comunale".

Olimpia Castello una sorta di grande ambasciatrice bolognese.

"Lo sport è anche sociale, ma non solo, perché se il vertice vince ne trae beneficio tutto il movimento, vedi Jannik Sinner, per quanto possa risultare altisonante come paragone. Abbiamo costruito un gruppo fiero, così come la dirigenza, costruito a fine novembre e che ha dimostrato sul campo le sue qualità. Siamo stati capaci di sopperire a tutte le difficoltà".

Il cambio panchina e la nuova mentalità nerazzurra.

"L’arrivo di Lupo Giordani a una settimana dall’inizio del campionato ha portato qualità tecnica, una nuova mentalità e professionalità. Ha sposato il nostro progetto e siamo entrati in sintonia".

Il primo scoglio già da domenica.

"Dopo una prima fase di rilassamento generale, al raggiungimento della salvezza, la squadra ha cambiato volto e si è subito buttata nella nuova fase. Siamo pronti a regalarci altre soddisfazioni".