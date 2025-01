Serie B interregionale. Quarrata, affascinante sfida alla Mens Sana. Nel motore si aggiunge il talento di Mongelli

Il debuttante. Ci sarà anche Leonardo Mongelli, guardia/ala 18enne di 194 centimetri proveniente da La Croix d’Argent, quartiere di Montpellier, nelle fila del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che oggi dalle 18 sarà impegnato a Siena contro la Mens Sana. La dirigenza mobiliera di aver raggiunto l’accordo con il Pistoia Basket Academy per il suo tesseramento: contestualmente al percorso con l’Under 19 biancorossa, Mongelli ne inizierà uno parallelo con la prima squadra biancoblu. Ad accoglierlo, il diesse Marco Nannini. "Siamo molto contenti dell’arrivo di Leonardo: grazie al Pistoia Basket per la disponibilità. In un momento in cui la squadra sta accusando alcuni acciacchi, abbiamo deciso di cogliere questa opportunità. Siamo sicuri che il ragazzo ci darà una grande mano".