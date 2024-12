Serie B Interregionale: qui Quarrata. Dany nel tunnel: Arezzo passa, domani Legnaia

Periodo no per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che rimedia il terzo k.o. consecutivo cedendo con il punteggio di 83-81 sul parquet amico del PalaMelo ad Arezzo, nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Una sconfitta che fa scendere la squadra mobiliera al settimo posto della classifica con 12 punti, tanti quanti quelli messi assieme dalla Spezia, dietro a San Miniato capolista a 20, Costone Siena, Lucca ed Empoli 18, proprio Arezzo e Mens Sana Siena 14. Seppur rimaneggiata a causa dell’indisponibilità di Artioli, in panchina a onore di firma, Quarrata comincia bene con Balducci e Regoli, portandosi sul 5-0. Arezzo tuttavia replica immediatamente e mette pure la testa avanti. Lo svantaggio del Dany Basket cresce ulteriormente all’inizio dell’ultima frazione di gioco, toccando il -15. I biancoblu però non hanno intenzione di mollare e lo dimostrano con un parziale di 7-0. A meno di tre secondi dalla fine, ecco il canestro di Balducci che significa overtime. Supplementare nel quale Arezzo è sempre davanti nel punteggio. Ai pistoiesi non basta la tripla di Angelucci all’inizio dell’ultimo minuto, perché a condannare il Dany Basket è l’appoggio di Buzzone e l’errore al tiro di Balducci. Ma non c’è tempo di riprendere fiato, che si torna già in campo per il terzo turno del girone di ritorno: domani, giovedì 12 dicembre, dalle 21 al Palafilarete di Firenze confronto con il Cantini Lorano Olimpia Legnaia, nona forza della graduatoria a 8. Urge riscattarsi.

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata – Arezzo 81-83 dts (16-23, 37-43, 51-62, 74-74). Quarrata: Angelucci 20, Artioli, Balducci 10, Molteni 15, Calabrese, Diks, Regoli 7, Antonini 9, Babovic, Pieralli, Nyuol, Tiberti 14. Allenatore: Tonfoni.

Gianluca Barni