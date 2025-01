Serie B Interregionale: riparte il campionato. Bologna 2016, arriva Bergamo. Ozzano in viaggio verso Pesaro

Avrà inizio questo fine settimana il 2025 delle ‘minors’ bolognesi, che, riposti in archivio festoni e regali, si preparano alla seconda parte di stagione in vista di playoff e playout.

Nella division C di Interregionale l’ouverture del nuovo anno spetta al Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini (centesima panchina per il tecnico subentrato a Gregor Fucka nel novembre del 2021), che domani alle 17 riceverà Blu Bergamo al PalaSavena per tallonare il secondo posto nel girone, attualmente occupato da Iseo.

Nella division E prima trasferta del 2025 per i New Flying Balls quarti della classe, che oggi alle 18 scenderanno a Pesaro per la sfida sulle doghe del Bramante, sesto in graduatoria.

Per coach Matteo Lolli e soci c’è voglia di cancellare l’ultimo pesante ko casalingo contro Porto Recanati, in parte condizionato dalle assenze di Joel Myers e del top scorer ozzanese Riccardo Cortese.

Domani alle 17 chiude infine il turno il fanalino di coda Olimpia Castello, di scena sul campo del Loreto Pesaro: i nerazzurri guardano con interesse alla sfida fra Teramo a Spicchi (penultima a +2 sui castellani) e la regina Vigor Matelica.

Ancora una settimana di pausa invece sui parquet della serie C, che riaprirà le danze l’11 e 12 gennaio. Nel girone G emiliano gli occhi sono sul tridente di testa: la capolista Cmo Ozzano farà visita a Vignola (12 gennaio alle 18) per cercare di consolidare la propria leadership, mentre a 4 punti di distanza la Virtus Medicina ospiterà Scandiano (11 gennaio alle 21) con un occhio al risultato fra la parigrado Lg Competition e l’inseguitrice Cmp Granarolo (11 gennaio alle 18).

Nella bagarre per il podio spicca invece il derbyssimo Molinella-Francesco Francia (11 gennaio alle 19).

Ultimi ritocchi prima del via anche sui campi della Divisione Regionale 1, col turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata del girone di ritorno. Nel girone A è caccia al terzo posto per la Vis Persiceto, quarta, che mercoledì alle 21 si sposterà a Reggiolo (in striscia negativa da 4 giornate) per provare l’assalto alla Jolly Reggio Emilia, staccata di 2 lunghezze e di scena mezzora più tardi a Castelfranco Emilia.

Nel girone B è testa a testa a distanza fra le bolognesi al terzo posto a quota 16 punti. Ad aprire il turno sarà Budrio, in campo lunedì alle 18,30 sul parquet della Masi, mentre a seguire toccherà a Baricella, in campo giovedì alle 21,15 a Cento, e Castel Maggiore, in campo un quarto d’ora più tardi contro l’Audace Bombers.