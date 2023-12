Serie B interregionale. Sargentoni: "L’Attila Junior è mancata a canestro nel fine gara a Pesaro»

"Abbiamo fatto una gran partita e per lunghi tratti siamo stati in vantaggio, ma sul finale gli episodi ci hanno condannato". C’è un po’ di amarezza nella parole di Luca Sargentoni, allenatore in seconda dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, dopo il match perso 71-69 contro il Bramante Pesaro nell’undicesima giornata del campionato di serie B Interregionale. "Affrontavamo – aggiunge Sargentoni – un’ottima squadra, non a caso la classifica dice che è la prima, grazie anche a dei giocatori forti ed esperti. Noi abbiamo giocato una buonissima gara a livello collettivo, però soprattutto negli ultimi cinque minuti abbiamo poi pagato qualche problema nel fare canestro. Insomma, ci sono diversi spunti positivi perché è stata una partita molto solida ed è un peccato non averla vinta. Sicuramente il nuovo play-guardia Luca Montanari sta pian piano entrando in condizione e più in avanti potrà esprimersi al meglio". Intanto sabato si ritornerà in campo per la dodicesima giornata. I portorecanatesi affronteranno alle 21.15, nelle mure amiche del palas Medi, l’Italservice Loreto Pesaro, terza in classifica. "Adesso – osserva ancora Sargentoni – dobbiamo concentrare tutte le energie sulla partita con l’Italservice, che è uno dei team più attrezzati del girone. Ci aspetta una settimana di lavoro e allenamenti a testa bassa, per consolidare gli equilibri del nostro gioco. Dovremo fare un match di grande presenza fisica e concentrazione, e in tal modo potremo così dire la nostra".