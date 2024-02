Serie B interregionale. Tarros Spezia di scena a Quarrata

QUARRATA (Pistoia)

Al PalaMelo va in scena per lo Spezia Tarros l’ultima sfida di questa prima fase della B Interregionale: palla a due alle ore 18, arbitrano Giacomo Posarelli di Grosseto e Lorenzo Nocchi di Vicopisano. Squadre entrambe già consapevoli del proprio destino e che le vedrà ancora insieme, ma non affrontarsi tra loro, anche nella imminente Poule Silver che inizierà tra due settimane e la cui struttura, composta da 4 squadre del girone tosco/ligure e 4 da quello lombardo/piemontese, deve ancora trovare tutti i propri componenti che saranno svelati solo al termine di questi ultimi 40 minuti. La Tarros non ci arriva proprio bene alla sfida odierna che comunque riveste una certa importanza visto che la classifica con cui partiranno tutte le squadre sarà frutto degli scontri diretti maturati durante questa prima: tradotto significa che chi vince stasera parte con altri due punti in più. "Sì, è sta una settimana in cui per mille sfaccettature legate ad infortuni vari o a situazioni personali, ci siamo allenati sotto ritmo – ammette Andrea Scocchera, coach dei bianconeri – "Tintori non si è allenato tutta la settimana per un’infiammazione alla schiena e difficilmente potremo vederlo in campo se non per qualche minuto, mentre il problema che sta affliggendo Mencarelli alla spalla non è ancora risolto. Out in settimana anche diversi giovani. "Dico solo che venerdì sera abbiamo giocato in 5 contro i 5 della serie D – conclude Scocchera – " Ci sono altre due gare odierne che interessano indirettamente il futuro della Tarros e sono Legnaia-Arezzo e Lucca-San Miniato che servono a individuare chi farà compagnia a Spezia e Quarrata nella Poule Silver. Ma se la prima non cambierà di niente la classifica di partenza della Tarros (una vinta ed una persa contro entrambe), la seconda invece si. In peggio se dovesse vincere Lucca, con cui gli spezzini hanno una gara vinta ed una persa: Lucca andrebbe così nella Poule Gold, San Miniato resterebbe nella Silver ed avendo vinto entrambe le gare contro Fazio e compagni la Tarros avrebbe due punti in meno nella classifica di partenza.

Gianni Salis