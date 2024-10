Serie B Interregionale. Use, c’è la neo-promossa Costone: "Sarà una trasferta impegnativa»

Ancora una squadra di Siena sul cammino dell’Use Computer Gross. Dopo aver battuto la Virtus nell’esordio casalingo di sabato scorso la formazione empolese sarà infatti ospite domani alle 18 al Pala Orlandi di Monteriggioni del neopromosso Costone (arbitri Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini), nella seconda giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una partita difficile per il valore dell’avversario che, non a caso, ha debuttato espugnando il campo di Quarrata e nella quale Rosselli e compagni sono chiamati a dare le prime conferme dopo quanto di buono fatto vedere lo scorso weekend al Pala Sammontana. "La trasferta di domani dà l’inizio a quella che sarà una settimana impegnativa dato il turno infrasettimanale che avremo poi mercoledì in casa con Arezzo – spiega coach Luca Valentino –. Partiamo proprio contro la neo promossa Costone Siena, una squadra che considero una ‘finta’ neo promossa. A dirlo sono l’esperienza e la profondità del suo roster che rispecchia le intenzioni e la volontà di una società che vuole essere subito protagonista avendo fatto scelte importanti negli anni che hanno portato i risultati sperati. Il tutto senza dimenticare che la squadra senese è anche reduce da una vittoria nella prima giornata sul campo di Quarrata".

Il tecnico di Grosseto prosegue poi analizzando quale dovrà essere l’atteggiamento e il piano tattico della propria squadra. "Mantenendo gran parte del roster dello scorso anno guidato da Nasello che ha calcato anche parquet di serie A2 – prosegue Valentino –, c’è stato l’arrivo dei gemelli Paoli che affiancano in cabina di regia Banchi e di Bastone che ha fatto campionati importanti nella vecchia serie B. Il risultato è un roster equilibrato e di sostanza sia nel reparto esterni che in quello dei lunghi. Aprire il campo in attacco e contrastare la grande fisicità dei nostri avversari dovrà essere l’input principale nelle nostre menti su un campo sicuramente caldo come quello che caratterizza sempre le squadre di Siena". Per i sostenitori dell’Use che non potranno seguire la trasferta in terra senese, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Costone Siena.