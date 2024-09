Serie B, l’appello di Benedetto: "Sarà una stagione molto lunga». Adamant, battuti due team di B1: "Abbiamo bisogno dei tifosi»

L’Adamant continua a stupire in questa preseason, e lo fa sciorinando prestazioni da squadra che si conosce da mesi, quando invece Drigo e compagni lavorano assieme solo dal 19 agosto scorso.

Merito dello staff, dell’attitudine dei giocatori e di coach Benedetto, che pare aver già dato la sua impronta al gruppo. Negli ultimi sette giorni, Ferrara ha battuto due squadre di B1 e travolto una formazione di B2: "Sono soddisfatto di quello che vedo in settimana e durante queste partite, che ricordiamo però essere amichevoli – le parole del tecnico reggino –. Non possiamo dire di essere pronti per il campionato, abbiamo ancora tante piccole cose da migliorare: l’auspicio è che questi test ci portino ad essere ancora più attenti e concentrati nel momento in cui cominceremo a giocare partite ufficiali.

Sarà una stagione complicata e lunghissima, si può dire che giocheremo due o tre campionati in uno: la prima fase in cui dovremo fare più punti possibili e vincere contro le nostre dirette concorrenti, la seconda in cui dovremo guadagnarci il fattore campo per i playoff, e appunto questi ultimi, dove andremo a giocarci - si spera - la promozione.

Siamo noi che dobbiamo entusiasmare i nostri tifosi, ma sono loro a doverci dare coraggio: l’ho sempre detto e lo ripeto, per vincere questo campionato avremo bisogno di tutti.

Mi auguro di vedere al palazzetto, da subito, lo stesso numero di persone che ho visto nelle ultime gare dei playoff della scorsa stagione: passerà poi dalle nostre prestazioni e dai nostri risultati portarne sempre di più durante l’anno.

Domani parte la campagna abbonamenti, ai tifosi dico di sottoscrivere la loro tessera: abbiamo bisogno di loro".

Contro la Virtus Imola, l’Adamant ha divertito tantissimo: sciolta in attacco, rocciosa in difesa, con una buona dose di ‘cazzimma’ che non può che far piacere agli appassionati. Infliggere un +29 ad una squadra di categoria superiore, significa che la strada è davvero quella giusta e che questo gruppo ha talento e grande qualità in tutti i ruoli: l’attesa, appunto, è ora per la risposta del popolo biancazzurro, chiamato già da domani pomeriggio (dalle 17.30 alla Bondi Arena) a sottoscrivere la propria tessera stagionale. L’obiettivo è fare meglio della passata stagione e avvicinarsi alle 500 tessere: un dato che sarebbe davvero da record per un campionato di serie B Interregionale.

BASKET FEMMINILE.

Il pre campionato della Pallacanestro Vigarano aggiunge un’amichevole al programma. Al Pala Vigarano, lunedì (ore 19), capitan Enrica Pepe e compagne sfideranno la Bsl San Lazzaro, altro test utile per mettere olio nel motore della squadra del duo Grilli-Mancinelli, dopo il buon inizio e il convincente 76-63 contro Cavezzo, formazione di serie B.

Jacopo Cavallini