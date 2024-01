Serie "B" maschile: il "Basket day". Bcl cerca il riscatto contro l’ex capolista

Il riscatto contro l’ex capolista. Nel giorno del "Basket day", in sinergia con la Croce Verde, Basketball Club Lucca cerca di ritornare al successo contro i labronici che sono, attualmente, nel gruppetto di testa, a 22 punti, due soli di distacco dalla Stosa Virtus Siena, prima in classifica; mentre le vittorie che separano il team rossoblu da quello biancorosso sono quattro (da tenere, però, a mente che Barsanti e compagni devono recuperare una partita). Una delle sfide più difficili da approcciare.

Nel clan lucchese c’è, ovviamente, scoramento: tre partite perse consecutivamente hanno lasciato il segno nella truppa di Olivieri. In questa settimana, tra sessioni di allenamento aggiunte al calendario e qualche virus di troppo a mettere i bastoni tra le ruote, tutto lo staff ha dovuto fare gli straordinari e faticare più del normale, per recuperare forma, atletismo e, soprattutto, ricaricare le batterie per affrontare al meglio questo match.

All’andata, in un rocambolesco finale, farcito di fin troppe espulsioni e qualche decisione arbitrale discutibile, vinsero i tirrenici; ma la Olivieri band dimostrò di esserci, giocando un secondo tempo ad alti livelli. Oggi, alle 18, al "Palatagliate" (ricavato dall’incasso, come accennato in apertura, alla Croce Verde per il "Basket day"; arbitri Corso e Marinaro di Pisa), la sfida si ripeterà.

Gli ospiti si presenteranno con i loro migliori uomini: Turini, Pistilli e Milojevic, ritornati al successo con Serravalle dopo i due ko consecutivi con Arezzo e, sorpresissima, in casa contro Castelfiorentino (ultimo). Cecina vanta, comunque, per distacco, il miglior attacco del campionato. Gli strumenti e i mezzi per affrontare i quotati avversari a Lucca non mancano. Ne è convinto anche coach Olivieri, ma ciò non toglie che ci sia un pizzico di apprensione per questo match.

Il Bcl dal canto suo, non ha il Turini della situazione, ma ha molti ottimi elementi con un tasso tecnico e un bagaglio di esperienza davvero elevato, capaci di imporre il loro gioco e fare la differenza sul parquet.

"Partita difficilissima. Cecina – afferma il coach – ha un attacco veramente difficile da arginare. Sono tutti ottimi tiratori e fanno del gioco in campo aperto e del pick and roll le loro armi principali. La nostra sfida sarà contenerli e fare attacchi equilibrati".

Su questa partita, sono riposte molte aspettative ed è considerata un po’ come un punto di svolta.

"Ci serve assolutamente una vittoria il prima possibile – conclude Olivieri – per ritrovare fiducia in noi stessi". Saranno due gare verità: quella di stasera e quella di mercoledì 17 gennaio, turno infrasettimanale, quando ci sarà da affrontare Stosa Siena, la capolista, nella città del Palio.

Massimo Stefanini