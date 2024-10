Serie B Nazionale. Fabo e La T Gema. Mercoledi agrodolce

Quello appena andato in archivio è stato un turno infrasettimanale dolceamaro per le rappresentanti termali della palla a spicchi: se da una parte la Fabo Herons Montecatini è tornata al sorriso grazie al successo del PalaTagliate contro la Benacquista Assicurazioni Latina dall’altra La T Tecnica Gema Montecatini ha conosciuto il primo ko stagionale. Il "carnefice" è sempre lo stesso, ovvero la Crifo Wines Ruvo di Puglia, che nel giro di 72 ore ha imposto lo stop ad entrambe le franchigie montecatinesi: "Ruvo è una squadra di alto livello e ha fatto la partita che doveva fare, noi non abbiamo avuto la solidità e la struttura per mettere in crisi un avversario di tale caratura – commenta coach Marco Del Re - La loro difesa a zona ci ha tolto ritmo e certezze, noi non siamo stati capaci di attaccarla efficacemente e per questo mi assumo tutte le responsabilità. Tuttavia è a livello difensivo che siamo mancati, siamo partiti bene nel primo quarto ma poi non siamo riusciti a replicare quanto di buono fatto in avvio di gara. Ci sono stati errori di comunicazione e di scelte".

Chi esce con rinnovate certezze dal match del mercoledì di campionato è invece coach Federico Barsotti, che ha ritrovato i suoi "aironi" proprio nel momento in cui si attendeva una reazione allo sfortunato epilogo del PalaColombo di Ruvo, nel quale a Natali e compagni è letteralmente scivolato via il match dalle mani. "Siamo una squadra di sistema e questo ormai lo sanno tutti. Ritengo tuttavia che quella di domenica sia stata la miglior prestazione di questo inizio di stagione seppur non premiata dal risultato, contro Latina non abbiamo giocato con lo stesso coraggio e la stessa durezza mentale ma siamo stati bravi a trovare protagonisti diversi nei vari momenti della gara. Questa è una nostra peculiarità". Le attenzioni in casa rossoblù sono ora rivolte alle condizioni di Nicola Mastrangelo, infortunatosi al volto nei primi minuti della sfida contro i laziali, resta però da capire se potrà scendere in campo già nel big match di domenica contro Roseto.

