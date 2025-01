Serie B Nazionale. Fabo, note positive da Chieti. All’orizzonte un periodo tosto

Ha iniziato l’anno nuovo con il piede giusto la Fabo Herons Montecatini. Al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti la formazione guidata da coach Federico Barsotti ha centrato il sesto successo su dieci gare giocate in trasferta, in un girone d’andata chiuso con gli stessi punti dello scorso anno (26) anche se con due gare in più disputate. La classifica vede gli “aironi” al quinto posto, ma con il ritorno a pieno regime di Mastrangelo e capitan Natali (uno dei più positivi in terra abruzzese) il futuro prossimo si annuncia roseo per la Montecatini targata Fabo.

Nemmeno il recupero di tutti gli effettivi ha scongiurato il consueto moto ondivago della squadra termale, tuttavia gli Herons non hanno mai veramente rischiato di farsi sfuggire un match comandato nel punteggio per tutti i quaranta minuti: anche per questo motivo coach Federico Barsotti davanti ai taccuini ha preferito concentrarsi sulle non poche indicazioni positive piuttosto che rimarcare le sbavature dei suoi.

"C’è stata la nostra classica flessione nel terzo quarto, grazie alla quale Chieti è riuscita ad impattare, per il resto però la squadra ha condotto la partita fin dalla palla a due e spesso ha avuto anche buoni margini – commenta il tecnico montecatinese –. Abbiamo approcciato molto bene la gara, con la nostra difesa che ha fatto un lavoro eccellente nei primi quindici minuti ma anche dopo la loro rimonta, ho visto una grandissima reazione dopo il 53 pari, mi tengo stretta quella e sul resto lavoreremo in settimana. D’altronde una vittoria è pur sempre una vittoria, quando arriva fuori casa è doppiamente importante".

E fuori casa gli Herons giocheranno anche nel prossimo weekend, per la precisione al PalaPiccolo di Caserta contro una Paperdi che viaggia a mille: quello di domenica sarà il primo di una serie di impegni che resteranno la tenuta della Fabo anche contro avversari di pari rango come Ruvo di Puglia e i cugini de La T Gema, freschi di raggiungimento delle Finali Four di Coppa Italia. In entrambi i casi Natali e compagni potranno contare sul fattore campo per provare a riscattare le sconfitte del girone d’andata e mandare un segnale al campionato.

Filippo Palazzoni