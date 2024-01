Serie b NAZIONALE. Gioia Virtus, Zappi:: "Bilancio positivo»

Il derby vinto, la parte della città giallonera che festeggia, ma soprattutto i 14 punti alla fine del girone d’andata. La vittoria nella stracittadina, al di là del prestigio, dell’apoteosi dei tifosi, vuol dire aver migliorato il proprio score, ed è un punto di partenza per il girone di ritorno che parte domenica al PalaRuggi con San Severo capo classifica del girone B.

"C’eravamo dati un piccolo obiettivo per questo girone d’andata – commenta il coach Mauro Zappi – ed era quello di arrivare al giro di boa a 14 punti, ci siamo riusciti battendo l’Andrea Costa nel derby. Da quando sono arrivato la Virtus ha giocato 6 partite, 4 in trasferta e due in casa. La squadra, nonostante un calendario piuttosto impegnativo, ne ha vinte 3 e perse altrettante, a mio parere il bilancio è positivo nonostante le difficoltà avute".

L’inizio del ritorno è subito in salita, il primo ostacolo da superare è San Severo.

"Affronteremo una delle squadre più forti e attrezzate della serie B, se cavalchiamo l’atteggiamento avuto nel derby buttando sul campo la Virtus che sorride, lotta, combatte chi vuole batterci dovrà fare qualcosa in più e soprattutto di speciale".

Non manca la gioia per la madre di tutte le partite vinta.

"Non so trovare – chiude Zappi – parole per definire la mia squadra, probabilmente ci vorrebbe un vocabolario per descrivere quanto fatto dai miei ragazzi. In primis ci sono i complimenti per l’Andrea Costa, giocare in un palasport così caldo non è semplice. Serviva una Virtus da 10 e lode, ma i miei hanno dato 100 e lode. Alleno ragazzi speciali con limiti e difetti. Da quando guido questa squadra nessuno ha mollato di un centimetro. L’esempio è Lorenzo Dalpozzo, a volte non lo chiamo in causa, ma si butterebbe nel fuoco per i colori gialloneri".

Fra gli eroi del derby il capitano Jacopo Aglio: "L’atmosfera era quella che ci aspettavamo – le parole di Aglio –, al PalaRuggi c’era tutta la città, noi tutti abbiamo dato il massimo per essere all’altezza dello spettacolo visto sugli spalti. E’ stata una partita molto equilibrata, il piccolo strappo costruito nell’ultimo quarto ci ha permesso di portare a casa questo derby molto sentito e speciale. Contento per la mia prestazione, mi interessa più aver vinto la partita, due punti che sono ossigeno per la nostra classifica, tireremo le somme ad aprile".