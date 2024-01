Serie B Nazionale, giro di boa pericoloso: Ozzano riceve Taranto. New Flying Balls pronti al riscatto. Il Bologna 2016 ci prova a Cervia

Giro di boa ad alta tensione sui parquet della serie B Nazionale, con i New Flying Balls chiamati pressantemente a un cambio di passo per le sorti del proprio campionato. Reduci infatti da 6 sconfitte consecutive, i ‘palloni volanti’ di coach Augusto Conti oggi alle 20,30 riceveranno in viale 2 Giugno la parigrado Taranto, ultima coi bolognesi a quota 8 punti, non tanto per provare a capovolgere il -16 dell’andata, quanto per rinvenire una serenità di gruppo che manca dal 25 novembre (ultima vittoria contro Mestre). Giornata-crocevia anche nel girone C dell’Interregionale lombarda, con gli occhi puntati sul Bologna 2016 di capitan Luca Fontecchio (reduci dalla partenza di Edward Oyeh, diretto alla Francesco Francia, serie C), che per districare la situazione sul podio (tre squadre a quota 18 punti e rossoblù quinti per via della classifica avulsa) oggi alle 20,30 dovrà espugnare il palasport di Cervia nel derby contro i Tigers Romagna.

Première del 2024 invece sui campi del girone A di serie C, col big match di giornata che vedrà di fronte terza contro prima: oggi alle 21 infatti il Cvd Casalecchio riceverà al PalaCabral la regina Scandiano per cercare il bis dopo il 66-70 dell’andata. Entrambe appaiate ai casalecchiesi sul podio, oggi alle 20,15 è altresì il turno di Basket 2000-Francesco Francia, quinta contro quarta. Nel girone B vuole rinsaldare la leadership la Virtus Medicina, che oggi alle 20,30 cercherà il colpo esterno contro l’Sb Ferrara, con un occhio al risultato dell’inseguitrice Cmp Global (ieri alle 21,15 contro Sg Fortitudo). Terz’ultimo turno del girone di andata in Divisione Regionale 1.

Nel girone A l’Audace Bombers può capitalizzare il recente ko dell’inseguitrice Giardini Margherita, ora a -4 dalla vetta: gli uomini di coach Andrea Rizzi oggi alle 21 saranno di scena a Cento, mentre per i ‘gardens’ arriva il derby col Voltone (15 gennaio ore 20,10).

Dalle retrovie arriva invece il terzo cincin consecutivo per la Masi di ‘Ponz’ Forni, che nell’anticipo espugna Castel Maggiore 68-88 e sale nel nutrito gruppo a quota 16 punti. Domani alle 18 esame Cavriago per la Vis Persiceto, che può così salire al secondo posto.

Giacomo Gelati