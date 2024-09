Serie B Nazionale. Gli Herons a Cassino con l’incognita Natali

La Fabo Herons Montecatini arriva allo start ufficiale della regular season di Serie B Nazionale 2024-2025 con già un bel bagaglio di motivazioni extra: oltre all’emozione e all’adrenalina per l’esordio in campionato questa sera alle 20,45 al PalaBorrelli di Scauri gli "aironi" di coach Federico Barsotti saranno accompagnati anche da una buona dose di voglia di rivalsa dopo la prova non esaltante fornita in Supercoppa. Avversaria la Virtus Cassino guidata in panchina da Andrea Auletta, uno dei coach più giovani della categoria. Contro i ciociari Natali e compagni nella scorsa stagione non hanno avuto particolari problemi, ma quella attuale è una BPC molto rinnovata che in zona pitturata ha aggiunto la fisicità di Boev e il dinamismo dell’ex Gema Korsunov, mentre sugli esterni la partenza di Flavio Gay è stata colmata dagli arrivi del play Saladini e dello statunitense con passaporto tedesco Filmore Beck, tiratore capace di accendersi in qualsiasi momento: "Dopo la delusione di sabato la squadra si è gettata a capofitto negli allenamenti e in settimana abbiamo lavorato molto bene, con un’intensità pazzesca – commenta coach Barsotti –. Nonostante i ritmi elevati abbiamo cercato quella precisione nell’esecuzione che in Supercoppa ci è mancata e che in questo periodo non si acquisisce facilmente, soprattutto a livello offensivo. Ce la dobbiamo portare in campo perché questa sarà una delle chiavi della gara. Abbiamo comunque ben chiaro in mente cosa dobbiamo fare contro un’avversaria che presenta caratteristiche ben definite: cercheremo di mettere a nudo quelli che potrebbero essere i loro punti deboli". Per la trasferta nel comune più a sud del Lazio la formazione termale si porta dietro l’incognita legata alle condizioni di capitan Natali: "Nicola ha un fastidio alla caviglia che da circa venti giorni gli impedisce di allenarsi a pieno regime – rivela il condottiero degli Herons –. E’ il nostro capitano e per noi sarebbe importante fosse presente anche se non al massimo della condizione".

Filippo Palazzoni