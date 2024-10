Serie B Nazionale. Il PalaTagliate sorride. Fabo ok contro Roma

FABO MONTECATINI

79

VIRTUS GVM ROMA

74

MONTECATINI Benites 7, Chiera 8, Mastrangelo 5, Arrigoni 12, Klyuchnyk 12, Dell’Uomo 11, Trapani 10, Sgobba, Natali 5, Giannozzi ne, Aminti ne, Fernandez ne. All. Barsotti

ROMA Whelan 3, Siberna 1, Conti 24, Caversazio 7, Ancellotti 7, Santiangeli 12, Visintin 10, Valentini 6, Zoffoli 4, Fokou. All. Tonolli

ARBITRI Purrone e Foschini

PARZIALI 26-23, 41-34, 63-48

LUCCA

Nell’esordio al PalaTagliate di Lucca la Fabo Herons Montecatini piega 79-74 la Virtus Roma e timbra la seconda vittoria su due match di campionato. Mastrangelo colleziona tre rubate in 90 secondi che valgono il 4-0 Fabo in avvio. Il numero 1 è caldissimo e timbra anche la tripla dell’8-4 rossoblù ma il break di 7-0 Virtus vale il sorpasso giallorosso a metà primo quarto (10-13). Dell’Uomo impatta come suo solito: i suoi 6 punti in uscita dalla panchina, uniti alla bomba di Sgobba, permettono agli Herons di chiudere avanti il primo quarto. Segna poco Roma in avvio di secondo periodo, lo fa ancora meno la Fabo che è costretta nuovamente a rincorrere. Benites e Klyuchnyk spezzano l’incantesimo regalando di nuovo due possessi di vantaggio ai Barsotti boys, che diventano tre con il 2/2 dalla lunetta di Arrigoni. Un altro 5-2 di parziale montecatinese vale un incoraggiante 41-34 all’intervallo lungo.

Le torri rossoblù fanno lievitare il vantaggio degli Herons oltre la doppia cifra, ma è la difesa di Barsotti sugli esterni giallorossi a scavare il solco: solo Conti riesce a trovare gli smarcamenti giusti e tenere a galla la Virtus. Valentini pesca il jolly da dietro l’arco ma a parte regalare il momentaneo -7 ai suoi la giocata del numero 9 serve solo a scatenare la risposta rabbiosa degli Herons: Sgobba restituisce il favore dalla lunga distanza, Arrigoni addiziona altri tre punti e capitan Natali si accende. Quando alla fine della tempesta i giocatori di Tonolli alzano la testa il tabellone recita un impietoso 59-41 in favore dei locali. La Fabo sembra in controllo ma una tripla dal nulla di Ancellotti cambia l’inerzia della gara e apre un parziale di 11-0 Virtus che rimette tutto in discussione. Per un attimo in casa Herons si materializzano di nuovo i fantasmi di Scauri, ma come accaduto sabato scorso gli uomini in rossoblù recuperano lucidità e freddezza dalla lunetta nel momento topico del match.

Filippo Palazzoni