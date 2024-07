Serie B Nazionale. La Fabo dice addio a Lorenzetti. Ingaggiato il playmaker Trapani

Il restyling della Fabo Herons Montecatini prosegue senza sosta, pur non sgarrando mai dal punto di vista numerico: ad un’uscita corrisponde sempre un’entrata, anche se non necessariamente nello medesimo ruolo. Lo stesso vale per la new entry in casa rossoblù, ovvero Emanuele Trapani, playmaker di 25 anni e 182 centimetri proveniente da Orzinuovi, in A2, al quale qualche ora prima aveva fatto spazio Antonio Lorenzetti, ala grande che gli Herons hanno salutato un po’ a sorpresa con una nota ufficiale pubblicata lunedì pomeriggio: "Fabo Herons Montecatini comunica che il giocatore Antonio Lorenzetti non disputerà la prossima stagione sportiva con la nostra maglia, dopo due campionati in rossoblù, culminati con la conquista della B Nazionale, la vittoria della Coppa Italia e la Finale per la promozione in serie A2 – si legge nel comunicato –. Vero emblema del gladiatore, Antonio non ha mai indietreggiato un millimetro davanti ad avversari più alti di lui o al dolore fisico, dando la carica e l’esempio a tutti i compagni, che sia stata una finale o un allenamento, per lui non c’è differenza: ha sempre dato il massimo, il 100% e più, spingendosi oltre i propri limiti".

Con la sua grinta e la sua energia "Hulk" si è ritagliato un ruolo da protagonista nelle ultime due stagioni disputate con indosso la canotta rossoblù: gli arrivi di Arrigoni prima e di Sgobba e Radunic poi hanno via via limato il minutaggio del lungo bergamasco, che tuttavia ha sempre trovato il modo di rendersi utile alla causa degli "aironi". Anche negli ultimi playoff, dove spesso è risultato risolutivo grazie alla sua continuità di rendimento. Non potrà essere ovviamente Trapani il suo sostituto: si è parlato con insistenza di Edoardo Caversazio, lungo svincolatosi da Mestre, cercato però anche dalla Gema Montecatini.

L’ex Orzinuovi va piuttosto a colmare il vuoto lasciato da Marco Giancarli in cabina di regia: la scintilla con la Fabo è scoccata a maggio 2023, quando il nativo di Giulianova è stato decisivo nell’eliminare proprio la squadra allenata da coach Federico Barsotti al primo turno playoff. Nella stessa stagione ha vinto SuperCoppa e Coppa Italia di Serie B con l’Agribertocchi ed è stato eletto MVP in entrambe le manifestazioni. Con Andrea Costa Imola nel 2021-22 si era messo in mostra con 12 punti, 6 rimbalzi e 4 assist di media. Un triennio ai Tiger Romagna lo avevano già consolidato come uno dei registi più interessanti e intraprendenti dell’intero panorama nazionale. Adesso dovrà dimostrare di poter prendere in mano le operazioni degli ’aironi’.

