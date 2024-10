Serie B Nazionale. La T Tecnica Gema ospita Rieti ’Prima’ senza il leader Chiarini

La T Tecnica Gema Montecatini si ripresenta questo pomeriggio alle 18 al PalaCarrara di Pistoia per la settima di campionato con l’obiettivo di tornare ad esultare davanti al proprio pubblico: se lontano dalla loro nuova casa i "leoni" termali hanno fin qui tenuto un percorso netto, fra le mura amiche l’incoraggiante avvio di stagione è stato "macchiato" dalla sconfitta nel big match dell’ultimo turno infrasettimanale contro Ruvo di Puglia. Dare continuità al successo di Latina è l’imperativo in vista del match contro un’altra laziale, la NPC Rieti, più di una circostanza tuttavia suggerisce che non sarà affatto una passeggiata: la prima e più importante sta nel fatto che quella di oggi sarà la prima volta senza Mateo Chiarini, mvp della passata stagione, il quale proprio nell’ultima partita si è procurato una distrazione al soleo della gamba sinistra che lo costringerà a uno stop di alcune settimane. Coach Marco Del Re ha avuto a disposizione un’intera settimana di lavoro per testare le possibili alchimie da proporre in assenza dell’argentino: sarà sicuramente una partita da più minuti per Passoni, per lo stesso Gattel, cambio naturale di Chiarini, senza dimenticare la duttilità di D’Alessandro e Toscano e un capitan Savoldelli che ha dimostrato fin qui di ricoprire il suo ruolo nel migliore dei modi, anche abbinandosi a Burini. Il tecnico rossoblù elogia il suo capitano: "Sia lui che Passoni e Di Pizzo hanno accettato in estate il ruolo di chi non parte in quintetto, Nick in questo momento è il giocatore che si è calato fin qui meglio nella parte, sta giocando leggero, porta anche quella dose di entusiasmo che ci serve per mantenere l’intensità. L’infortunio di Chiarini chiaramente non ci voleva e ci farà rivedere un po’ gli assetti offensivi e i quintetti - prosegue coach Del Re –. Io però ho grande fiducia nei mezzi e nell’atteggiamento della mia squadra". L’altro grande ostacolo sulla strada che porta ai due punti per La T Gema è ovviamente la forza dell’avversario: del resto questa B Nazionale somiglia sempre più ad una A2 e anche Rieti pur essendo al momento squadra da centro-classifica vanta nel roster interpreti da categoria superiore come Aaron Thomas, il play Meluzzi e l’italo-argentino Fabi.

Filippo Palazzoni