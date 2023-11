Serie B nazionale. New Flying Balls. Cortese decisivo La New Flying Balls Ozzano batte il Mestre con un punteggio di 68-64. I parziali sono stati 16-17, 29-36 e 49-50. Tiri da due a favore della New Flying Balls Ozzano 15-13, tiri da tre 9-10 e tiri liberi 11-8. Rimbalzi 43 a 43.