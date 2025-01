Serie B Nazionale: ore 17 Andrea Costa-Omegna. Il PalaDozza per un giorno si colora di biancorosso. Ci sarà anche la Befana per i tifosi più giovani

E’ un’occasione unica. E’ vero che l’Andrea Costa – in panchina c’è Matteo Angori che in Fortitudo conoscono bene e in campo avrebbe dovuto esserci Giacomo Sanguinetti, cresciuto nel vivaio di via San Felice – dovrà scontare altre due giornate di squalifica del campo. Ma la prima ha deciso di spenderla proprio oggi, alle 17, al PalaDozza. Avversari dei biancorossi Omegna e per il pubblico di Bologna ci sarà comunque la possibilità di assistere a un match di cartello nel campionato di serie B Nazionale.

Stasera si accede solo da Piazza Azzarita, i biglietti sono 10 euro per la curva (quella intitolata a Schull) e 20 per il parterre.

Da Imola si muoveranno un migliaio di tifosi biancorossi, ma la società si aspetta che oggi siano molti di più, considerando la passione per i canestri che si respira all’ombra delle Due Torri.

E per convincere e spingere anche Bologna a dare una mano, a livello di tifo, sono previste anche iniziative speciali, come la Befana Biancorossa.

"La Befana biancorossa – dicono in casa Andrea Costa – sta arrivando al PalaDozza e con lei tanti piccoli doni da regalare ai nostri più giovani tifosi, ma anche la possibilità di fare qualche tiro nello storico parquet del PalaDozza". E grazie al contributo di Gourmet, Up, Dulca, Ca’ Lunga ed Enac (Ente nazionale attività culturali) ci saranno doni e doni. Da sottolineare i nomi di chi si presterà per questa giornata. Dalla Befana Sonya Ranieri al delegato regionale Enac, Graziano Elmi, per chiudere con il pasticcere Emanuele Gravina.