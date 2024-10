Serie B Nazionale. Una partenza record per la Fabo Herons

Nello scintillante avvio della Montecatini Terme cestistica anche la Fabo Herons stabilisce un piccolo record, l’ennesimo della sua breve storia: mai la formazione allenata da Federico Barsotti aveva iniziato una stagione in Serie B con tre vittorie consecutive. Non era successo due anni fa, nell’annata d’esordio, causa sconfitta casalinga alla terza giornata contro la Pielle Livorno e nemmeno nel 2023, quando la banda Barsotti fu sorpresa dalla Virtus Arechi Salerno in occasione del primo turno infrasettimanale. Dopo la balbettante affermazione al debutto in questa B Nazionale Natali e compagni sono saliti di tono nelle successive due, riuscendo a raccogliere l’intera posta contro avversarie di prestigio come Virtus Roma e Juve Caserta.

"In un girone difficile come questo iniziare il percorso con tre vittorie è molto importante. Con tre partite in una settimana non c’è stato tempo di allenarsi a dovere, i ragazzi sono stati bravi nelle due gare ravvicinate ad interpretare al meglio il piano partita e a crescere non solo fra un impegno di campionato e l’altro, ma anche all’interno dei 40’ – commenta il coach –. E’ successo sia con Roma che contro Caserta, domenica in particolare oltre a fare una gara solida a livello difensivo anche in attacco abbiamo compiuto passi avanti: per la qualità dei tiri che abbiamo costruito potevamo scavare un solco più importante. Questo significa che i nostri giocatori seguono il lavoro dello staff e hanno imparato a dare il massimo anche se vengono chiamati in causa per pochi minuti, perché sanno che il compagno che entrerà in campo dopo di loro farà lo stesso". In questi primi centoventicinque minuti di regular season più che di "aironi" quella rossoblù è sembrata squadra di "camaleonti": tante sono le soluzioni adottate dal tecnico rossoblù, dal doppio play ai quintetti senza lunghi puri: "Quello di avere tante facce è stato uno dei criteri principali con cui la società ha costruito in estate questo gruppo. Abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo per mantenere questa peculiarità", conclude.

Filippo Palazzoni