Serie B OraSì e Blacks, analisi di una sconfitta

Non è riuscito il colpo grosso all’OraSì Ravenna che, sul parquet di Fabriano, si è arresa ai marchigiani al termine di una gara che i padroni di casa hanno condotto dal primo all’ultimo minuto, sfruttando un dominio totale sotto i tabelloni, come testimoniato dai 22 rimbalzi offensivi catturati. Una partita che in un qualche senso ha ricalcato un po’ quella di Mestre di sabato scorso dove Ravenna è stata sempre alla rincorsa degli avversari ma non ha mai trovato la zampata decisiva per arrivare definitivamente in scia, condannata anche da 23 palle perse, molte delle quali banali. Coach Bernardi è arrabbiato alla fine della gara. "L’analisi tattico-tecnica della gara è molto semplice, abbiamo concesso a Fabriano 22 rimbalzi offensivi, ed abbiamo perso 23 palloni; in una gara persa di dieci punti mi viene da ridere ma in realtà ci sarebbe da piangere. Nei primi due quarti abbiamo anche fatto buone cose, purtroppo questo aspetto tecnico del gioco ci ha penalizzato, è imbarazzante farsi prendere 22 rimbalzi in attacco. Ora dobbiamo solamente rimboccarci le maniche e, da domenica prossima, ricominciare a vincere: non possiamo permetterci di scendere in campo tanto per ma bisogna prendere rimbalzi, difendere, non perdere palloni e giocare tutti con il cuore".

I numeri sono impietosi: la Ristopro ha tirato ben 79 volte verso il canestro giallorosso, realizzando 31 canestri, a fronte delle sole 50 conclusioni tentate dai ravennati. Oltre a coach Bernardi anche capitan Francesco Bedetti, come sempre in prima linea a metterci la faccia quando le cose non vanno bene. "Fabriano ha vinto con merito – analizza - ci hanno messo le mani addosso, cambiando su tutti: noi sapevamo che avrebbero giocato così ma se pensiamo di arrivare qui e giocare una partita pulita da bravi ragazzi, partite come queste non le porti a casa. Bisogna che ci impegniamo ancora di più in palestra, abbiamo una settimana per preparare il derby di domenica contro l’Andrea Costa Imola, che è fondamentale. Dobbiamo iniziare ad essere più cattivi e agguerriti".

Riccardo Sabadini