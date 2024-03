Serie B, palla a due alle 18 al palasport. Ferrara Basket acciaccata, ma serve la reazione

"La squadra non sta benissimo, ci portiamo dietro alcuni acciacchi che si sono aggravati negli ultimi giorni: sicuramente non ci sarà Cattani, valuteremo gli altri fino alla palla a due".

E’ un coach Benedetto preoccupato per le condizioni dei suoi giocatori quello che ha presentato la gara della sua Ferrara Basket (Bondi Arena, ore 18) contro Oderzo, fanalino di coda di un gironcino del Play-In Gold che ha ancora tutto da dire a cinque giornate dal termine.

Al di là del forfait di Cattani, che soffre di un problema alla schiena, in casa biancazzurra non sono al meglio Guerra, Marchini e Cecchetti, ma tutti e tre dovrebbero essere della partita pur non al 100% della condizione fisica. In settimana lo staff medico ha dovuto gestire i piccoli acciacchi di gran parte dell’organico estense, che oggi si troverà di fronte una squadra falcidiata dagli infortuni: saranno out infatti Dal Pos, Masocco e Artuso, tutti e tre titolari fino a poche settimane fa nel quintetto dei trevigiani.

"E’ una partita per noi importante – le parole del tecnico biancazzurro –, contro l’ultima in classifica spesso si rischia di fare una brutta figura: non dimentichiamoci che Oderzo è a secco di punti in questa seconda fase, ma è comunque tra le migliori otto dei due gironi.

Dovremo affrontare la gara con la giusta mentalità, un successo sarebbe fondamentale per riacquistare fiducia nei nostri mezzi e di conseguenza anche nei confronti della società e dei tifosi". "Sappiamo benissimo che loro stanno convivendo con tre infortuni pesanti – spiega il vice allenatore Marco Castaldi –, sono in difficoltà nelle rotazioni soprattutto sugli esterni, motivo per cui si stanno riorganizzando con un gioco perlopiù interno. Restano in ogni caso una squadra che ha fatto molto bene per tutta la prima fase del campionato, vincendo partite importanti contro le big: faranno dell’intensità e del gioco vicino a canestro il loro marchio di fabbrica. In difesa utilizzano maggiormente delle armi tattiche rispetto a quanto hanno fatto fino a poche settimane fa".

Un "uno-due" fondamentale in chiave classifica per Ferrara Basket: tra la gara interna di oggi con Oderzo e la trasferta di mercoledì a Pordenone passerà molto del prosieguo di stagione dei biancazzurri.

Il turno del girone in programma oggi: Ferrara-Oderzo, Fidenza-Bergamo, Pordenone-Pizzighettone, Gardonese-Sangiorgese.

La classifica: Sangiorgese 14, Fidenza 12, Bergamo 12, Pizzighettone 8, Gardonese 8, Ferrara 8, Pordenone 8, Oderzo 2.

