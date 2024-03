Serie B, per domani preoccupano Porfilio e Cecchetti. Ferrara a Pordenone tra mille acciacchi

La gara con Oderzo si è rivelata poco più di un allenamento per Ferrara Basket, che ha banchettato sui resti degli avversari, falcidiati dagli infortuni e troppo poco competitivi in questo momento della stagione. E’ presto, dunque, per dire se i biancazzurri siano usciti dal momento difficile, e in tal senso la trasferta di domani a Pordenone sarà una sorta di cartina tornasole per misurarne lo stato di forma effettivo. In casa, ancora una volta, Drigo e compagni hanno dimostrato di essere di tutt’altra pasta ma per Ferrara è arrivato il momento di piazzare un colpo lontano dalla Bondi Arena, a maggior ragione visti i risultati sugli altri campi nell’ultimo turno. La vera sorpresa di giornata è stata la sconfitta della capolista Sangiorgese sul campo di Gardone, che si sta dimostrando un parquet complicatissimo da espugnare, mentre la squadra più in forma del momento resta Bergamo, capace di sbancare con autorità Fidenza e di agguantare in vetta alla classifica proprio la Sangiorgese. Il successo di Pordenone con Pizzighettone non inficia poi più di tanto il cammino di Ferrara, che però ha assoluta necessità di vincere domani sera (ore 20.45) in Friuli per non complicarsi ulteriormente la vita, e guadagnarsi un preziosissimo 2-0 negli scontri diretti in caso di arrivo a pari punti. Come ha spiegato il tecnico Benedetto nel post gara con Oderzo, l’organico non sta attraversando un periodo semplice sul piano della condizione fisica: sono diversi i giocatori costretti a convivere con qualche acciacco che ne sta condizionando le prestazioni sul campo, a partire da un Cecchetti irriconoscibile nelle ultime tre gare, ma vittima di una fastidiosa borsite e sottoposto a continue infiltrazioni. Pure Porfilio (nella foto) non è al meglio dopo una ‘scavigliata’ nell’allenamento di venerdì scorso, tant’è che domenica è rimasto in campo solo 13 minuti, prima di avvertire un po’ di dolore e di venire risparmiato dallo staff tecnico biancazzurro. Con Cattani quasi certamente out anche per la sfida domani, Ferrara si affida ai suoi giovani Romondia e Sankaré, in attesa del rientro di Yarbanga.

j. c.