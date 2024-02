Serie b. Poule Play Off, Faenza parte con il piede giusto. Blitz a Forlì con il match mai in discussione

Libertas Rosa Forlì

35

Faenza B. Project

66

FORLI’: Shlyakhtur, Vespignani 8, Montanari 7, Pieraccini 4, Ronchi 11, Giorgetti 2, Balestra 3, Bollini, Sampieri, Ragghianti. All.: Rustignoli.

FAENZA: Edokpaigbe 8, Panzavolta 4, Porcu 7, Manaresi 2, Gori 9, Ciuffoli C. 7, Nyemeg 3, Morsiani 6, Grande 8, Bernabè 4, Cuffoli E. 8. All.: Sferruzza

Arbitri: Saraceni – Tugnoli Note. Parziali: 9-16; 24-33; 31-50

Prima vittoria per il Faenza Basket Project nella Poule Play Off. Le faentine sbancano il campo della Libertas Rosa Forlì con un netto 66-35 grazie ad un ottimo terzo quarto, in cui riescono a chiudere i conti dopo un primo tempo equilibrato. Nonostante il rassicurante vantaggio di 50-31, le faentine non sono mai calate di concentrazione fino alla sirena finale, concedendo soltanto 4 punti nella quarta frazione grazie ad un’ottima difesa.

Coach Sferruzza ha potuto così ruotare tutte le giocatrici ed ognuna è riuscita a segnare punti. Nel prossimo turno le faentine giocheranno sabato 10 febbraio alle 18 in casa del Fiore Basket Valdarda.