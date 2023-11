Serie B regionale femminile. Rcl Sistemi non ingrana. Turno da dimenticare

Turno da dimenticare in serie B regionale femminile per la Rlc Sistemi Prato. La formazione laniera esce sconfitta 61-49 dal campo di Nico Basket, con più di qualche rimota 6 punti a metà del tabellone. Partenza a rilento per le pratesi, con Nico Basket che invece inizia subito al meglio. Il primo quarto vede una certa supremazia della squadra di casa, mentre la Rlc Sistemi fatica a spingere come vorrebbe e arriva alla prima sosta sotto 22-14. Nel secondo tempino, dopo una piccola tirata d’orecchie di coach Pavi Degl’Innocenti, Prato si scuote e trascinata da Mandroni e Ponzecchi rientra in partita, prendendo il comando del gioco. E’ la precisione nei tiri liberi a tenere a galla Nico Basket nel momento peggiore. Si arriva all’intervallo lungo con la Rlc Sistemi avanti 31-30 e con la partita aperta. Al rientro in campo dagli spogliatoi le pratesi serrano le maglie in difesa e arrivano al massimo vantaggio (41-34), ma poi sale in cattedra Giglio Tos fra le padrone di casa e Nico Basket torna a farsi sotto (43-45 all’ultima sosta). Nel quarto finale le padrone di casa riprendono il comando delle operazioni, mentre Prato torna a litigare col canestro e mette a referto 4 punti, finendo col concedere la vittoria alle avversarie. Il tabellino pratese: Agostini 7; Trucioni 9; Garatti,; Mandroni 8; Franchini 1; Ponzecchi 6; Billi 6; Sautariello 6; Cipolletta n.e. ; Pagliai n.e. All. Pavi Degl’Innocenti.

L.M.