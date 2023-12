Serie B regionale femminile. Secondo ko per Rlc Sistemi . Partita fotocopia con il Piombino

Periodo nero per il basket femminile. Dopo la brutta sconfitta in casa di mercoledì scorso, nel recupero contro La Spezia, la Rlc Sistemi incappa nel secondo ko interno perdendo 66-55 contro il Basket Golfo Piombino. Queste due sconfitte in fotocopia, con netto parziale negativo nel primo quarto, lasciano la squadra pratese a quota 6 nella classifica di serie B regionale. Primo quarto con la Rlc Sistemi in balia delle avversarie (18-4 per le ospiti). Nel secondo quarto la squadra pratese prova almeno a reagire e si va all’intervallo sul 29-20 in favore di Piombino. Al rientro in campo la squadra di coach Pavi Degl’Innocenti cerca di rientrare in partita, ma le avversarie rispondono colpo su colpo e all’ultimo break la sfida è segnata (48-34 in favore di Piombino). Il tabellino Rlc Sistemi Prato: Sautariello; Pagliai; Agostini 10; Mandroni 11; Billi; Trucioni 7; Ponzecchi 6; Garatti 6 ; Popolo 9; Cipolletta NE; Franchini 6. All. Pavi Degl’Innocenti.

L.M.