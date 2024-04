Serie B Sorride l’OraSì. Blacks, testa a Livorno

Cresce l’attesa in casa Blacks per il playoff contro la Libertas Livorno, una delle formazioni più in forma del campionato e tra le candidate alla promozione. I faentini dovranno espugnare almeno una volta il campo toscano che vede migliaia di persone ad ogni gara incitare al massimo la squadra (nel derby livornese d’andata sono stati ottomila i tifosi sugli spalti), un’arma in più visto che la Libertas ha perso soltanto due volte davanti al pubblico amico. Faenza si presenterà senza nessun timore referenziale e avrà due settimane di tempo per preparare il quarto di finale che dovrebbe iniziare sabato 4 maggio. Con tutta probabilità infatti saranno i cugini della Pielle a giocare di domenica e quindi la serie tra Livorno e Blacks si disputerà sabato 4 e lunedì 6 in Toscana, venerdì 10 a Faenza, con l’eventuale gara 4 al PalaCattani domenica 12 e gara 5 mercoledì 15 a Livorno, Queste sono le date ufficiose.

Chi non vede l’ora di scendere in campo è capitan Marco Petrucci, al quinto playoff consecutivo con i Blacks, che da toscano di Viareggio vivrà un derby personale. Prima di pensare a Livorno, l’ala non può non tornare sul derby perso con l’OraSì "Faccio i complimenti a Ravenna che ha giocato molto bene – afferma – purtroppo abbiamo avuto un passaggio a vuoto nel secondo quarto che ci ha fatto andare sotto di molti punti, passivo che non siamo riusciti a colmare nel secondo tempo. Ci abbiamo provato, ma i nostri avversari sono stati molto bravi a segnare canestri pesanti al momento giusto e a vincere meritatamente. Ora bisognerà tornare in palestra belli carichi e lavorare duramente: abbiamo due settimane per arrivare pronti ai playoff". La sfida Livorno – Faenza è una delle più interessante dei due tabelloni playoff e Petrucci non vede l’ora di scendere in campo. "Contro Livorno sarà una bella emozione, perché ha un pubblico caldissimo e noi abbiamo tante motivazioni. Vogliamo rendere la vita difficile ai nostri avversari e sono certo che ci seguiranno i nostri tifosi in maniera numerosi e che si faranno valere in un palasport davvero molto caldo".

Luca Del Favero