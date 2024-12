Serie B: Stosa sfida la capolista Etrusca San Miniato in un match cruciale

La seconda giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale mette di fronte la Stosa alla prima della classe nel primo di 3 impegni ravvicinati nell’arco di 7 giorni. Dopo Empoli c’è un’altra capolista sulla strada di Olleia e soci che questo pomeriggio alle 18 scendono in campo nella tana dell’Etrusca San Miniato (diretta integrale del match sulla pagina ufficiale YouTube della Virtus).

Impegno quanto mai complicato per la formazione rossoblu che di fronte si trova una squadra in grandissima forma reduce da 5 vittorie consecutive e imbattuta finora in stagione tra le mura amiche del PalaFontevivo. La Virtus ha bisogno questa sera di una prestazione importante per riuscire a portare via i 2 punti dal parquet pisano, anche se i precedenti stagionali fanno ben sperare. Oltre al successo ottenuto in precampionato, all’andata infatti i rossoblu disputarono una grande partita imponendosi nettamente al termine di una gara dominata, in quella che per i biancorossi di Martelloni è stata l’unica netta sconfitta della prima parte di stagione visto che le altre 2 battute d’arresto sono arrivate solamente in volata a Empoli ed a Siena sponda Mens Sana.

La Stosa può giocarsi le proprie chances solo se i rossoblu sapranno essere credibili nella fase difensiva, aspetto questo su cui in settimana coach Evangelisti ha lavorato intensamente. La classifica della Virtus in questo momento piange, ma in casa rossoblu tutti sono consapevoli che in ogni momento può scoccare la scintilla giusta che potrebbe svoltare la stagione della formazione senese, soprattutto adesso in un momento in cui dopo l’arrivo di Guerra i meccanismi del team rossoblu sembrano aver trovato una quadratura definitiva.

"San Miniato è in cima alla classifica, è un’ottima squadra – afferma il vice coach della Stosa Francesco Braccagni – giocano molto bene e sono fisici, fanno della difesa aggressiva e della velocità in attacco le loro armi migliori. Dovremo essere bravi a contenere i loro tiratori, soprattutto Menconi e Caglio che sono i più pericolosi. Noi arriviamo alla partita dopo una buona settimana di allenamenti nella quale abbiamo lavorato molto bene. Sappiamo che dobbiamo migliorare di squadra a livello difensivo, in particolare cercando di limitare il più possibile il loro attacco. Dobbiamo migliorare settimana dopo settimana senza guardare la classifica ma scendendo in campo in ogni partita con l’obiettivo di portare via i due punti in palio".