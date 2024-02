Serie B. Tomasini oggi in sala operatoria. Per i Blacks tre gare decisive

Simone Tomasini si sottoporrà oggi all’intervento chirurgico al ginocchio destro programmato nei giorni scorsi per risolvere il problema legato alla cartilagine che lo ha costretto a terminare in anticipo la stagione. L’operazione chirurgica si terrà alla clinica Salus Hospital di Reggio Emilia; ad operarlo sarà il dottor Rodolfo Rocchi e la sua equipe. I tempi di recupero per l’ala dei Blacks sono stimati intorno ai quattro mesi e dunque sarà pronto per l’inizio della prossima stagione. Intanto la squadra si sta preparando per le ultime dodici partite della stagione regolare, determinanti per conquistare i playoff, per ripetere magari l’exploit di due stagioni fa, quando dopo una lunga rincorsa, da settimi, i Blacks eliminarono Ruvo di Puglia (seconda) e uscirono a testa altissima contro Rimini in semifinale poi promossa in A2. L’importante è infatti come si arriva ai playoff e non la posizione, perché Faenza ha grandissime potenzialità pur se non sfruttate al meglio nelle prime 22 partite e dunque la sua stagione potrebbe essere ancora molto lunga. Fondamentale sarà il trittico che attende i Raggisolaris da domenica. Si parte in casa con Fabriano, in striscia positiva da cinque giornate, poi ci sarà il derby a Ozzano mercoledì 14, e il derby casalingo con la Virtus Imola domenica 18. In occasione della gara con Fabriano, si terrà all’intervallo la sfilata di tutte le squadre della Raggisolaris Academy.