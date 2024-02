Serie B1 FEMMINILE. Fgl-Zuma vittoria super nel derby

La Fgl-Zuma Castelfranco super per 3-1 l’Unomaglia Valdarno aggiudicandosi questo derby tutto toscano che regala suspence ed emozioni oltre i pronostici. Doveva essere quasi una formalità per la capolista castelfrancese contro l’ultima del girone detentrice di appena 4 punti, ben 30 in meno. La gara invece è molto serrata nelle prime 3 frazioni, lottata punto a punto con frangenti che vedono al comando le avversarie quasi incredule di tener testa alla regina del campionato. Mister Bracci schiera diverse formazioni dando spazio alle atlete che fino ad oggi avevano avuto meno possibilità di giocare. Le avversarie giocano la gara dando il massimo, spingono in attacco e difendono l’impossibile. Il primo set è equilibrato e sul finale (23-23) sono 2 errori delle fiorentine a dare la vittoria alla Fgl-Zuma (25-23). Stesso copione nel gioco successivo con tanti scambi, azioni rocambolesche, gran recuperi, muri e coperture che strappano gli applausi del pubblico. Il team di Bracci centra il raddoppio (25-21), ma nel terzo le ospiti, galvanizzate, riescono a conquistare la frazione riaprendo la gara sul 22-25. Nel quarto set la Fgl-Zuma entra in campo con la formazione titolare e non c’è più gara: le locali dominano in ogni fondamentale e la partita si chiude 25-11. Obiettivo quindi raggiunto: le castelfranchesi conquistano tutta la posta in palio mantenendosi al comando con 37 punti e allungano il divario sulla vice Cesena che perde al quinto set in casa del Liberi e Forti di Firenze.