Serie B2 femminile: Megabox sfida Lardini Filottrano al PalaDionigi

Serie B2. Nel femminile oggi la Megabox ospita al PalaDionigi alle 17 la Lardini Filottrano, settima in classifica, dopo la sconfitta in casa (3-0) con la De Mitri Porto San Giorgio (9-25, 18-25, 18-25), squadra tra le più in forma del campionato. Le ragazze di Matteo Costanzi hanno faticato moltissimo a mettere palla a terra per tutto il primo set, grazie alla perfetta organizzazione delle ospiti. "Negli altri due set – spiega l’allenatore Matteo Costanzi – non ci siamo abbattuti ed abbiamo cominciato a giocare la nostra pallavolo, ritrovando fiducia".

Serie B. Nel maschile, la Battistelli Compressori Polbottega (foto) oggi riceve alle 18 San Marino, dopo il ko in casa contro Umbria Accademy per 1-3 (25-21; 19-25; 21-25; 20-25). "Non siamo riusciti a guadagnare preziosi punti – esordisce il tecnico Marco Romani – ma soprattutto siamo a digiuno di risultati alla Palestra Ricci". Gli umbri sono una squadra ben attrezzata e come tutte le formazioni in questa serie B non lasciano troppo margine di azione agli avversari: "Dal secondo set non siamo stati efficaci al servizio come all’avvio di gara – continua il tecnico Romani – e come in altri incontri giocati in casa non siamo stati in grado di concretizzare. Dobbiamo continuare a lavorare senza perdere di vista l’obiettivo di fare punti".

b. t.