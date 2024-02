Serie B2. La Fenice è sempre più fanalino di coda. Buio pesto nel severo ko con Seravezza

La dodicesima sconfitta. Si aggrava la posizione del Pistoia Volley La Fenice, battuto 3-0 (20, 18, 20 i parziali) alla palestra Anna Frank dal VP Volley Canniccia Seravezza nella seconda giornata di ritorno del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Non c’è pace per le fuxiablu capitanate da Alice Massaro, strapazzate a domicilio dalla seconda forza della classe. Con questo ennesimo k.o., il dodicesimo della stagione appunto, le pistoiesi restano all’ultimo posto della classifica con appena 9 punti (tutti conquistati nelle gestioni-Cristiano Testi), dietro a Emmegel Calenzano e Autostop Trestina 17, Pallavolo Scandicci 13 e Fossato Volley 11. Ancora senza Mantellassi, coach Bertini parte con Betti in regia, Sperati opposta, Cicchitelli e Mazza schiacciatrici, Massaro e Lopez centrali e Bini libero. Purtroppo inizia male la formazione nostra, che sin troppo fallosa va subito sotto 7-2. Nonostante Vittorio Bertini, il terzo tecnico dell’annata dopo il già citato Testi e Barboni, le tenti tutte per invertire la rotta, la gara vede le lucchesi capaci di pungere e controllare. Tabellino: Lopez 12, Mazza 7, Massaro 7, Bini, Gaggioli 5, Cicchitelli 7, Garducci 3, Sperati 2, Gualtierotti, Betti, Franciolini.

Gianluca Barni