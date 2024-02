Serie c. Ad Assisi i Titans crollano nel finale

Un secondo tempo shock costa ai Titans la partita di Assisi (78-74). Nell’infrasettimanale di C, valevole per la settima giornata di ritorno del girone umbro-marchigiano, Macina e compagni volano sul +19 dopo venti minuti ma al suono della sirena finale si ritrovano con la parte brutta del referto. Incredibile, dopo quello che era accaduto nei primi due periodi. Nonostante Dini ancora non disponibile e Gamberini con qualche acciacco ma in partita, la Pallacanestro Titano vola sulle ali di un ottimo Felici per il 18-31 del 10’. Attacco a pieni giri e nel second periodo anche una difesa che non fa passare nulla, con Assisi in grande difficoltà e punteggio che all’intervallo dice 28-47. Un divario larghissimo, ma i padroni di casa, di rientro dagli spogliatoi, recuperano punti possesso dopo possesso. Bugionovo e Genjac combinano per il 40-51 al 26’, con Guido Provvidenza a firmare addirittura il -3 a 7’ dalla sirena (60-63). I Titans faticano, hanno rotazioni corte e non reggono l’urto della rimonta di Assisi, che sorpassa con la tripla di Anastasi e scrive 76-72 a un minuto dalla fine. Negli ultimi 60 secondi San Marino crolla e gli umbri festeggiano la vittoria.