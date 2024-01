Serie C. Agli Aviators è fatale l’overtime. Il colpo a Ozzano è solo sfiorato

CMO Ozzano

81

Aviators Lugo

77

OZZANO: Scapinelli 11, Margelli 4, Guarino ne, Landi 2, Kissima 14, Nanni, Manzoni ne, Bonfiglio 9, Pavlovic, Gogishvili 18, Odah 15, Dokic 8. All.: Moretti

LUGO: Goi 19, Laslau, Morozzi ne, Baroncini L. 3, Fussi 14, Creta 4, Canzonieri 12, Arosti 6, Ravaioli 17, Pasquali 2. All.: Baroncini F.

Arbitri: Meloni - Boccia

Note. Parziali: 18-18; 39-38; 55-51; 70-70

Gli Aviators sfiorano il colpo in casa di Ozzano perdendo al supplementare. Il match è sempre in grande equilibrio, con Lugo che riesce a bloccare i tentativi di fuga degli avversari, trovandosi nel finale avanti 70-69. L’1/2 dalla lunetta di Odah regala l’overtime dove la CMO Ozzano parte meglio, mentre i romagnoli devono recriminare per qualche tripla di troppo sbagliata. Errori che purtroppo le costeranno cari.

Nonostante tutto i ragazzi di coach Baroncini restano in gara fino alla fine e a chiudere i conti è il 2/2 ai liberi di Bonfiglio. Per gli Aviators da segnalare i 19 punti di Goi e i 14 di Fussi. Nel prossimo turno gli Aviators ospiteranno sabato alle 20.30 la Virtus Medicina. Classifica: Medicina 26; CMP Bologna* 24; Baskers Folimpopoli 20; Molinella* 16; Ozzano e Santarcangelo* 12; Guelfo*, Lugo, e SG Fortitudo Bologna 10; San Lazzaro 8; Scuola Basket Ferrara 2. * già riposato