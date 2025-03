Serie C. Agliana non si ferma. Decimo urrà di fila. Respira Bottegone

La decima giornata di ritorno del campionato di Serie C ci consegna la decima affermazione di fila (record societario) dell’Endiasfalti Agliana, che espugna 82-90 (parziali 23-26, 43-50, 62-68) Sansepolcro, e il ritorno alla vittoria della Valentina’s Camicette Bottegone, che regola 77-64 (parziali 19-18, 42-22, 62-39) il Cus Firenze. In classifica, Agliana occupa il terzo posto con 30 punti, mentre Bottegone è al nono posto a 20. Superba prova di carattere dell’Endiasfalti, che conquista due punti preziosi seguendo la guida Giannini. Il tabellino di Agliana: Giannini 27, Mucci 14, Zita 5, Rossi 8, Andrei 2, Manetti 2, Nieri 5, Bonistalli 5, Nesi 14, Bacci 8, Baroncelli ne, Bardazzi ne. S’interrompe la serie di sconfitte della Valentina’s. Ventello per un positivo Biagi, ma serata superlativa per Giusti (17 punti con 4/5 da 2 e 3/3 da 3). Il tabellino di Bottegone: Magnini, Biagi 20, Mati 15, G. Cukaj, Calderaro 2, Cecconi, Meacci 8, Giusti 17, N. Milani 8, Catalano 3, Santi 4, n.e. Agostini ne.