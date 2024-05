Serie C: alle 19 il confronto con i reggiani della Bmr. Francesco Francia, la sfida più delicata

Avrà inizio oggi alle 19 l’attesissimo penultimo atto della straordinaria stagione della Francesco Francia di coach Andrea Mondini, che riceverà a Zola Predosa la corazzata reggiana della Bmr per gara-uno delle semifinali di serie C: sull’altro lato del tabellone sarà il turno di Scandiano-Baskers. Per i biancoblù la chance di giocarsi il prezioso fattore campo, prima della trasferta di mercoledì alle 20,45 al PalaBigi e dell’eventuale spareggio di venerdì alle 21 nuovamente fra le mura domestiche. Terza giornata di ritorno nella poule playout, col Cmo Ozzano che oggi alle 20,30 riceverà Lugo per provare ad agguantare il gruppo di testa formato da Castelnovo ne’ Monti e Novellara. In campo anche Molinella-Bsl San Lazzaro, oggi alle 21, e il delicatissimo derby-salvezza Sg Fortitudo-Cvd Casalecchio, oggi alle 18. Ultimi 80’ di regular season infine sui parquet della Divisione Regionale 1, con ancora diversi nodi da sciogliere in vista degli imminenti playoff e playout. Nel girone A è bagarre per i primi tre posti, con Giardini Margherita, Vignola e Vis Persiceto a quota 42 punti.

La Vis (ferma per il turno di riposo) guarderà con curiosità alla sfida fra Vignola e Castel Maggiore, tredicesima della classe (domani alle 18). Oggi alle 18,30 scatta il derby Masi-Anzola, con le due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato.

È sfida a distanza invece nel girone B fra le contendenti per il secondo posto Budrio, di scena oggi alle 18,30 a Bertinoro, e 4 Torri Ferrara, oggi alle 19 sul campo della capolista Argenta, appaiate al secondo posto a 46 punti. Vuole infine blindare il quarto posto Granarolo, domani alle 18,45 contro Cspt 2010.

g. g.