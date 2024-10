Serie C. Angels e Titani, esordio in viaggio

Scatta oggi il campionato di Serie C, con Dulca Santarcangelo a Pallacanestro Titano subito in campo fuori casa. È il girone M, quello che comprende tutte le squadre marchigiane oltre agli Angels, San Marino, Guelfo e Forlimpopoli. I clementini cominceranno da una trasferta abituale, quella del PalaMarchetti di Castel Guelfo (ore 18.30, arbitri Lisotta di Pesaro e Casavecchia di Cesena) contro una squadra che ammette legittime aspirazioni. Anche la Dulca però vuol cominciare bene, soprattutto per migliorare il campionato dello scorso anno e dimostrare che le ambizioni playoff sono reali. C’è curiosità, innanzitutto, per Goi e Giovannelli, i nuovi acquisti che dovranno regalare linfa e brio. Se dovessero mostrare subito buon feeling in campo col resto della truppa e con colonne come Rivali e Bedetti, Santarcangelo potrebbe volare. Da tenere d’occhio anche il lungo russo Saltykov, chiamato al salto di qualità. Per i Titans, con le novità che riguardano coach Valentini e metà del roster, ecco subito una verifica importante in casa di Jesi (ore 18.30, arbitri Virgili di Porto Sant’Elpidio e Barchetta di Monte Urano).

La vecchia guarda di Macina, Fusco, Felici e Borello accoglie giocatori importanti come Matteo Botteghi, Lorenzi e Bomba, oltre a parecchi nazionali sammarinesi già noti nell’ambiente del Titano come Cardinali, Liberti, Fiorani, Guida e gli under Tommaso Botteghi e Gasperoni. La prima gara casalinga di Santarcangelo e San Marino è in programma tra una settimana, sabato 12, coi primi a ospitare Porto Sant’Elpidio e i secondi alle prese con il Guelfo. E, alla terza, sarà subito derby sul Titano per definire le prime gerarchie. La regular season terminerà il 12 aprile, poi playoff a otto squadre. La vincente sarà attesa a un concentramento a tre che promuoverà due formazioni in B interregionale.