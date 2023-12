Serie C. Angels e Titans si preparano alla ripresa

Il 2023 della Serie C ha chiuso i battenti, con Angels e Titans che nei rispettivi gironi preparano il ritorno all’attività dopo una prima parte di campionato diametralmente opposta. La Dulca Santarcangelo di coach Serra ha pagato dazio agli infortuni che hanno impedito ad elementi importanti delle rotazioni di recitare il ruolo da protagonista previsto nella prima parte della stagione. Giocatori come Rivali e Saltykov, palesemente fuori categoria, sono rientrati solo poche settimane fa e un loro pieno utilizzo può certamente portare benefici alla squadra. La squadra tornerà in campo il 13 gennaio in casa del Guelfo.

La classifica: Cmp Global e Medicina 20; Molinella 16; Baskers Forlimpopoli 14; Guelfo 10; Dulca Santarcangelo, Lugo, Ozzano, Sg Fortitudo 8; Bsl San Lazzaro 6; Scuola Basket Ferrara 2.

Nel girone umbro-marchigiano, buona prima parte di stagione per la Pallacanestro Titano di coach Millina. Per Macina e compagni, che ancora devono completare il girone d’andata, 10 vinte e 5 perse per un quarto posto solitario che significherebbe playoff. Il girone, che è dominato da Recanati, ha visto i biancazzurri sempre abbastanza lineari a livello di rendimento. I Titans torneranno in campo il 6 gennaio con Osimo.

La classifica: Recanati 30; Montemarciano e Osimo 24; Pall. Titano 20; Fossombrone, Porto Sant’Elpidio e Foligno 18; Gualdo 16; Montegranaro, Perugia e Basket Giovane Pesaro 12; Tolentino e Urbania 10; Jesi, Falconara e Todi 8; Assisi 6.