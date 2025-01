Serie C, Argenta esce dal tunnel e batte la Bsl

La SimaBio Argenta torna al successo e interrompe la striscia di sconfitte consecutive a 5, portando a casa un match importantissimo contro Bsl San Lazzaro per 85-66, avversario diretto per la salvezza. La vittoria arriva al termine di una prestazione convincente, dove si è visto un eccellente gioco corale e di squadra (al termine saranno 20 gli assist, record stagionale).

In avvio le squadre sentono l’importanza della posta; la prova a scuotere Mencherini (5-7 al 3’), ma un efficacissimo Boggian tiene in scia i suoi con 7 punti nei primi 5’. L’equilibrio si spezza al 6’ con Cattani a segnare da tre punti, e a imbeccare bene i compagni; una tripla di Boggian e un tap-in di Montaguti danno un vantaggio in doppia cifra a SimaBio, costringendo Nieddu a fermare la partita (22-11 al 8’).

Padroni di casa avanti 39-35 all’intervallo, nel terzo quarto SimaBio rientra più concentrata. Un diligentissimo Manias lucchetta Mencherni; senza il proprio terminale principale San Lazzaro fatica a trovare soluzioni, favorendo l’allungo argentano (65-50 al 30’) e nell’ultimo quarto non c’è più storia.