Serie C. Aviators, fatale il break subìto nel quarto periodo. Con Molinella a pesare è stata l’assenza di Goi Gli Aviators Lugo crollano nell'ultimo quarto contro Molinella e non riescono a vincere. La reazione dei lughesi non è sufficiente per ribaltare il risultato e la pausa natalizia arriva al momento giusto. Sabato 6 gennaio la squadra tornerà in campo in casa della SG Fortitudo Bologna.